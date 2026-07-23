El Ifarhu inicia la entrega de tarjetas y registro digital del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que desde el martes 28 de julio comenzará la entrega de tarjetas del PASE-U. La jornada incluye además la validación de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

Asimismo, la entidad recordó a los acudientes que deben descargar la aplicación para completar el proceso de registro. Con ello, se garantiza el acceso al beneficio estudiantil de manera más ágil.

Por otro lado, quienes prefieran retirar la tarjeta física podrán hacerlo en los puntos habilitados. El Ifarhu subrayó que ambas modalidades son válidas para el cobro del PASE-U.

De igual manera, se indicó que el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente. Este requisito busca asegurar la transparencia y la correcta entrega de los beneficios.

En este sentido, la institución resaltó que la nueva modalidad de pago facilita el acceso al programa. Además, optimiza el proceso de entrega y evita las largas filas que se generaban en años anteriores.

Por su parte, el Ifarhu destacó que los fondos del PASE-U tendrán un uso exclusivo. Los dineros podrán destinarse únicamente a útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y productos autorizados en comercios afiliados.

La entidad reiteró que esta medida fortalece la política de apoyo a la educación. Así, se busca garantizar que los recursos lleguen directamente a los estudiantes y se utilicen de manera responsable.