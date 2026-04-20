Embajada de Estados Unidos en Panamá abre programa de pasantías para universitarios

La Embajada de Estados Unidos en Panamá abrió el Programa de Práctica Profesional para Estudiantes Residentes Extranjeros y Nacionales.

La entidad diplomática informó que se aceptarán solicitudes hasta el 7 de mayo de 2026.

Enlace para aplicar: https://forms.gle/H7QRkMLLhKubZS5f6

Hay oportunidades en las siguientes secciones: Consular, Económica, Política, Protocolo, Administración, Tecnología Diplomática, Transporte Marítimo, Departamento de Justicia.

También Grupo Militar, Unidad de Salud, Diplomacia Pública y Gestión de Flota.

Como pasantes de la Embajada de los Estados Unidos, los estudiantes desarrollarán conexiones profesionales y adquirirán habilidades clave y experiencia práctica al trabajar en un entorno dinámico, diplomático y multicultural.

La embajada busca estudiantes universitarios de alto rendimiento que contribuyan al fortalecimiento de la relación bilateral entre Estados Unidos y Panamá.

Para ser elegible, debe ser universitario panameño o de un tercer país con residencia legal y que estudie en Panamá, estar en buen estado académico en la universidad, contar con un nivel de inglés intermedio a avanzado y tener conocimientos básicos de Microsoft Office 365.

Los aspirantes deben presentar carta de la universidad autorizando su participación en la pasantía, indicando su programa académico y requisitos de proyecto final, dos cartas de recomendación, comprobante de seguro médico, copia a color de su cédula o pasaporte, así como el currículum vitae.

La embajada agrega que, si el estudiante es seleccionado, se requerirán documentos adicionales para el proceso de verificación.

Contacto: PanamaFNSIP@state.gov