Embajada de Israel dona sistema de purificación de agua NUF al MINSA CAPSI de Pesé

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, en compañía del presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá – Israel, Manuel Cohen, donó una microplanta de purificación de agua del sistema NUF Filtration al MINSA CAPSI de Pesé como parte de los proyectos de cooperación que desarrolla la misión diplomática en el país. La donación fue recibida por la subdirectora regional del MINSA en Herrera, Dra. Yitzel Rodríguez.

Esta tecnología israelí que será utilizada por el MINSA CAPSI de Pesé es capaz de potabilizar agua (eliminando patógenos, virus y otros agentes microbiológicos) sin necesidad de productos químicos ni electricidad. Esta cualidad hace a NUF Filtration especialmente útil para la atención de pacientes en el centro, en las giras médicas que realizan periódicamente y en la atención de pacientes del programa del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI). Además, se contempla su uso para facilitar la atención en programas escolares de salud.

El embajador Mattanya Cohen expresó su satisfacción de llevar esta ayuda hasta Pesé, en su primera visita a la región, llevando tecnología e innovación israelí, como “el primer resultado del Memorando de Entendimiento que firmé junto al canciller Javier Martínez Acha, luego de la histórica visita del presidente israelí Isaac Herzog a Panamá”. “Este es un ejemplo de la cooperación y amistad que existen entre Israel y Panamá desde hace 78 años”, acotó.

El programa incluyó palabras de agradecimiento por parte del diputado Manuel Cohen; la alcaldesa del distrito de Pesé, Yecenia Alfonso; la subdirectora regional del MINSA en Herrera, Dra. Yitzel Rodríguez; y la diputada suplente del diputado José Luis Varela, Gumercinda Pérez Polo.

En el acto de entrega, participaron autoridades locales, líderes comunitarios, exbecarios en Israel de MASHAV (Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo), pastores y representantes de diversos sectores de la provincia.

Durante la ceremonia, las autoridades realizaron una demostración del funcionamiento del sistema NUF, una tecnología israelí diseñada para proporcionar acceso a agua potable segura mediante procesos avanzados de filtración y purificación.