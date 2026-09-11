Gobierno evalúa alternativas financieras para beneficiar a jubilados

En respuesta a los “retos importantes” identificados en el Proyecto de Ley 226, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno Nacional evalúa mecanismos financieros responsables para responder a los reclamos de los jubilados.

"Muy buena reunión. Yo creo que hubo una disposición a conversar y se reconoció que en la población hay retos importantes, situaciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas", señaló.

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El ministro explicó que el Gobierno puede aportar propuestas desde el punto de vista técnico y plantear “ideas innovadoras” que vayan más allá de iniciativas que, aunque puedan tener buenas intenciones, no necesariamente logren resolver los problemas considerados apremiantes.

Sobre la posibilidad de establecer descuentos para los jubilados, Chapman indicó que todas las opciones están sobre la mesa.

“Descuentos puede ser una, puede ser también apoyos especiales, transferencias monetarias, qué sé yo”, manifestó el titular del MEF a los medios de comunicación.

Chapman expresó su optimismo de que estos encuentros (mesas de trabajo) permitan generar propuestas concretas y efectivas.

“Yo estoy optimista de que en esas mesas de trabajo van a surgir muy buenas ideas para atender estos retos”, sostuvo.

El proyecto, que fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, espera la sanción o veto del Ejecutivo. La iniciativa establece descuentos del 50% de lunes a jueves y del 40% los viernes, sábados y domingos, aplicados sobre tarifas regulares y promocionales de hospedajes.