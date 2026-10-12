Gobierno moviliza ayuda humanitaria y acelera el retorno de los pacientes a los hospitales tras sismo

Todas las instituciones del Gobierno Nacional operan a plena capacidad para brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre y sus posteriores réplicas. Las acciones se desarrollan en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, con el objetivo de atender las necesidades de las comunidades impactadas.

La labor en las zonas más afectadas de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos se concentra en llevar agua, alimentos y carpas, complementada con las donaciones que se reciben de la población, del sector privado y ayuda internacional.

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También se está trabajando en reabrir caminos bloqueados por deslaves y rehabilitar hospitales e infraestructura de carácter estratégico.

Este domingo se desarrolló una reunión ministerial e interinstitucional dirigida por el presidente José Raúl Mulino para darle seguimiento a las labores de ayuda, en la cual se estableció que los hospitales deben ser reacondicionados lo más pronto posible para permitir el regreso de los pacientes que optaron por pasar la noche a la intemperie, luego del primer sismo.

Los últimos detalles sobre la labor institucional de asistencia fueron detallados en conferencia de prensa por los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y secretario de Metas); Fernando Boyd Galindo (Salud); Jaime Jované (Vivienda y Ordenamiento Territorial); José Luis Andrade (Obras Públicas); así como la subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera; el director del IMA, Nilo Murillo; el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, y el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

El ministro Orillac detalló que el centro de acopio del Parque Omar seguirá recibiendo donaciones de los ciudadanos durante los próximos dos días.

En tanto, la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, detalló que en los últimos dos días se han evaluado más de 1,200 residencias y edificios en las zonas afectadas. También se han conducido evacuaciones en hospitales.

Hasta la fecha se han transportado por vía aérea más de 63 mil libras de asistencia humanitaria y por tierra 250 toneladas más. El destino ha sido las zonas más golpeadas de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Por su parte, el ministro Boyd Galindo y el director Mon de la CSS enviaron un mensaje a los pacientes de los diferentes hospitales a volver dentro de las instalaciones luego de que estas hayan sido inspeccionadas y declaradas seguras por personal idóneo. Actualmente, se están rehabilitando y limpiando pabellones de estas instalaciones con el fin de recibir de vuelta a personas que por temor se han quedado en los estacionamientos, bajo carpas.

Se anunció también que los 405 pacientes renales que se atienden en el hospital Santo Tomás podrán tener sus sesiones de hemodiálisis el lunes 12 y martes 13 de octubre, en otro pabellón del mismo hospital que no fue afectado por el sismo.

“Las instalaciones ya empiezan a regresar a la normalidad”, destacó Boyd Galindo.

Mon, por su parte, sostuvo que solo se descubrieron mínimas afectaciones en la mayoría de las instalaciones de salud de la institución, y los equipos técnicos recomiendan volver para poder atender a la población asegurada.

“Quiero hablarles a los pacientes y a sus familiares, que entendemos su miedo, pero quiero pedirles que no permitamos que ese miedo tome decisiones por nosotros”, sostuvo.

Agregó que “cuando ese hospital ha sido inspeccionado por profesionales y sus áreas han sido declaradas seguras o parte de ellas han sido habilitadas, nuestros pacientes estarán mejor protegidos adentro, recibiendo la atención que necesitan”.

Por el lado del Miviot, su ministro Jované adelantó que desde hoy se continuará con el traslado de materiales para abastecer a las comunidades afectadas que sufrieron daños en viviendas. Se ha trasladado personal técnico de varias zonas del país a las direcciones regionales de las cuatro provincias que más daños sufrieron.

En coordinación con los gobiernos locales, se están levantando censos de afectaciones al mismo tiempo que se remueven escombros para dar paso a los trabajos de restauración futuros. El ministro espera que, en coordinación con la Contraloría, todos los refrendos y órdenes de proceder salgan en no más de una semana.

Varias empresas han atendido el llamado del MOP para colaborar con la apertura de vías obstruidas. Este es el caso de Mariato, donde la calle ya ha sido despejada y está transitable. En la vía que conduce de Las Tablas a Tonosí, hay varios derrumbes, pero en el tramo en el sector de Loma Flores, ya ha sido habilitado un carril, y se trabaja para liberar el carril inverso.

Durante la semana se inspeccionarán varios puentes que muestran signos de desplazamiento.

El director del IMA, Nilo Murillo, destacó también que, en colaboración con otras instituciones, se estará repartiendo casa por casa, y sin politiquería, el combo de ayuda alimentaria que consiste en 10 libras de arroz, una botella de aceite, 2 latas de tuna, una jamonilla, 2 latas de sardinas, 2 latas de lentejas, 2 latas de poroto dulce, 2 latas de frijoles, 2 latas de chile chiricano, 2 paquetes de coditos, 2 paquetes de espagueti, 2 paquetes de crema de maíz, 2 paquetes de azúcar y 2 paquetes de sal.

De igual forma, este martes reabrirán todas las 17 tiendas del pueblo para abastecer a la población.

Todos los aeropuertos del país están operando hoy de manera normal, sostuvo el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas. En los próximos días se espera recuperar los retrasos causados el día 9 de octubre y que todos los pasajeros lleguen a sus destinos.

En cuanto al aeropuerto de Río Hato, el más afectado del país, ya se pudo recuperar el sistema de comunicaciones y el sistema de aproximación por instrumentos. Esto le permitió recibir ayer un vuelo internacional.