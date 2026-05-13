Gobierno Nacional ejecuta más de $100 millones en proyectos de emergencia tras afectaciones del mal tiempo

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade Alegre, presentó ante el Consejo de Gabinete un balance de la inversión realizada en proyectos de emergencia, destinados a atender los daños ocasionados por las intensas lluvias a finales del año 2024.

El informe detalla que se identificaron 128 puntos críticos en todo el país, lo que motivó la rápida acción del Gobierno Nacional para rehabilitar infraestructuras viales y garantizar la conectividad de las comunidades.

Para ello, se elaboraron 157 contratos con más de 25 contratistas, de los cuales 151 ya fueron culminados, puntualizó el ministro.

La inversión total ascendió a B/.108,073,307.80, con una ejecución efectiva de B/.104,625,949.49, lo que representa un 96.81% de cumplimiento. “Hemos llevado soluciones reales a las comunidades afectadas, con transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos”, resumió el ministro Andrade.

Las provincias con mayor asignación de fondos fueron Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Los Santos y Veraguas, aunque también se realizaron inversión en proyectos de emergencia en provincias de Bocas del Toro, Panamá, Colón, Herrera y Panamá Oeste.

Entre los proyectos más relevantes según el MOP, mencionó la protección de las riberas del río Juan Díaz en San Miguelito, la rehabilitación de caminos en Herrera y Veraguas, la construcción de puentes en comunidades de Chiriquí, así como la estabilización de taludes y la recuperación de vías en la comarca Ngäbe-Buglé.

Tras las declaratorias de emergencia el equipo técnico del MOP señaló, "Hemos llevado satisfactoriamente las soluciones a todos estos puntos. Son proyectos de ingeniería, colaboración muchas empresas e instituciones del Estado. Fortaleciendo así la seguridad vial y la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos climáticos.