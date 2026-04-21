Gobierno pagará casi $15 millones por Oncológico que no se construyó

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un acuerdo transaccional entre el Estado y el consorcio que iba a construir el nuevo Instituto Oncológico Nacional. La decisión busca cerrar un conflicto que venía arrastrándose desde hace años, luego de que el contrato fuera cancelado de forma unilateral.

El pago acordado asciende a B/.14,979,484.37, como compensación por daños y perjuicios. El dinero será entregado en dos partes: un 50% en 2026 y el otro 50% en 2027, según lo aprobado mediante resolución oficial.

El contrato original estaba en manos del Consorcio Nuevo ION de Panamá, integrado por Acciona Construcción, S.A. y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH).

El grupo había sido adjudicado en 2014 para encargarse del proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional, pero ese mismo año el proceso fue frenado.

La cancelación ocurrió el 23 de diciembre de 2014, cuando el Ministerio de Salud solicitó la terminación unilateral ante el Gabinete. A partir de ahí, el caso quedó en el aire durante años, hasta que el consorcio decidió llevar la disputa a arbitraje internacional.

En junio de 2024, la empresa presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), exigiendo más de 70 millones de dólares. Sin embargo, ambas partes optaron por instalar una mesa técnica para buscar una salida negociada.

Esa negociación llevó a la suspensión del arbitraje en agosto de 2024, mientras se afinaban los términos del acuerdo. Finalmente, el documento recibió el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, que avaló su viabilidad jurídica.

Con esta decisión, el Gobierno busca cerrar definitivamente el caso del fallido proyecto del nuevo Oncológico, evitando que el proceso escale a un fallo internacional más costoso para el Estado.



