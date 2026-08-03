Hogar San José: un refugio donde el abandono se transforma en esperanza

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) mantiene un acompañamiento permanente al Hogar San José de las Misioneras de la Caridad, una institución que brinda atención integral a niños, jóvenes y adultos con discapacidad severa. A través del trabajo articulado con distintas entidades, se busca garantizar mejores condiciones de vida para esta población en situación de vulnerabilidad.

Al ingresar al hogar, administrado por las Misioneras de la Caridad, se percibe un ambiente marcado por la disciplina, el cuidado y la solidaridad. Sus espacios reflejan una rutina organizada donde cada residente recibe atención personalizada y un trato basado en el respeto y la dignidad humana.

Desde las primeras horas del día, los residentes participan en terapias físicas, ocupacionales y de fonoaudiología orientadas a fortalecer sus capacidades y promover una mayor autonomía. Además, los niños cuentan con actividades educativas adaptadas en la pequeña escuela del centro, donde aprender también representa una oportunidad para crecer y desarrollarse.

Actualmente, el Hogar San José atiende a 52 personas entre niños, jóvenes y adultos que requieren cuidados especializados. Muchos de ellos llegaron después de enfrentar situaciones de abandono, pobreza extrema o vulnerabilidad familiar, encontrando en este espacio protección, acompañamiento y una nueva oportunidad de vida.

En este contexto, el trabajo conjunto entre el MIDES, SENADIS, SENNIAF, el Ministerio de Salud y otras instituciones permite fortalecer los procesos de atención y seguimiento social. Asimismo, se impulsan acciones de capacitación para el personal y mecanismos de prevención que contribuyen a la seguridad de los residentes.

Por su parte, las Misioneras de la Caridad, junto a terapeutas, docentes, cuidadores y voluntarios, desarrollan una labor diaria que va más allá de la asistencia. Cada integrante del equipo aporta tiempo, conocimiento y compromiso para construir un entorno donde cada persona sea reconocida por su historia y capacidades.

Durante el acompañamiento institucional, el MIDES destacó la importancia de respaldar iniciativas que promueven la inclusión y la protección social. La coordinación entre el Estado y la sociedad permite fortalecer espacios donde las personas en condición de vulnerabilidad reciben atención integral y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Así, el Hogar San José se convierte en un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos puede transformar realidades. Entre cuidados, aprendizajes y gestos de solidaridad, este centro reafirma que la atención a las personas con discapacidad debe estar basada en el respeto, la empatía y el reconocimiento de su valor.