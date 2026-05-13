IDAAN garantiza agua potable con la culminación del Anillo Hidráulico Norte y mejoras en redes y potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) confirmó la culminación del Anillo Hidráulico Norte, un proyecto que beneficiará a las comunidades de Caimitillo (Guarumal), Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, zonas que durante décadas han sufrido la falta de suministro constante de agua potable.

La inauguración está prevista para mañana y contará con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte de la ceremonia de entrega de la obra, indicó Antonio Tercero González, director del IDAAN, en declaraciones al noticiero matutino de Telemetro Reporta.

El proyecto, iniciado en mayo de 2018, incluyó la instalación de tanques de reserva de hasta 115 mil galones y nuevas redes de distribución, lo que permitirá mejorar significativamente el servicio en las áreas más afectadas por la falta de cobertura de agua.

El director del IDAAN ha impulsado un plan masivo de reparación de fugas, atendiendo 98 puntos críticos en la ciudad de Panamá, especialmente en zonas altas como Betania, con el objetivo de aumentar la presión del agua y garantizar un suministro más estable para los residentes.

En Panamá Oeste, se trabaja en la recuperación de la planta potabilizadora de Howard, que presentaba problemas de conducción y conexión eléctrica. Mientras se completan las obras, se han rehabilitado pozos existentes y perforado nuevos para garantizar un suministro temporal en sectores alejados como Veracruz, explicó Tercero.

En la isla de Taboga, se espera la entrada en operación de una nueva planta desalinizadora con ósmosis inversa, construida por la Autoridad de Turismo, que garantizará agua potable continua para residentes y turistas tras completar las pruebas de certificación sanitaria del MINSA.

El director destacó además la importancia del mantenimiento de la planta potabilizadora de Chilibre, que no había recibido atención adecuada por décadas. Las labores incluyen limpieza de filtros, ajustes en equipos y adquisición de nuevas bombas, buscando estabilizar la producción y distribución en toda la ciudad.

Aunque los carros cisterna seguirán siendo necesarios temporalmente en algunas zonas, la prioridad de la administración es potabilizar y distribuir agua directamente a los hogares, reduciendo la dependencia de este servicio temporal y mejorando la calidad de vida de los panameños, sostuvo el funcionario.

Con la culminación del Anillo Hidráulico Norte, los planes de reparación de fugas, la rehabilitación de plantas y la modernización de redes, el IDAAN busca garantizar un suministro estable y sostenible de agua potable en todo el país, atendiendo tanto las necesidades inmediatas como las soluciones a largo plazo para las comunidades más afectadas.