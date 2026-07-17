La Prensa avisa a los narcos que Panamá tiene drones de última generación, ironiza Frank Ábrego

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en tono irónico dejó entrever que gracias a La Prensa los narcotraficantes ya saben perfectamente que Panamá tiene cuatro drones de última generación listos para vigilar las fronteras y las costas.

La alarma general se encendió luego de que el periódico publicara en su cuenta de Instagram que el Gobierno panameño había realizado una "compra millonaria y secreta" de equipos aéreos no tripulados.

Sin embargo, el ministro Ábrego aclaró en Panamá en Directo que la supuesta transacción no era ni secreta ni millonaria, sino que es una donación directa del Gobierno de los Estados Unidos.

Los cuatro drones de vigilancia de largo alcance son para cuidar el mar territorial y las fronteras, según el ministro.

¿El gran motivo del "ocultamiento"? Simple burocracia: el Gobierno no había hecho pública la noticia porque todavía no ha recibido los equipos de manera formal, argumentó Ábrego.

"El periódico en vez de consultarnos de una vez pública que es una compra secreta... Realmente no es un secreto, pero ya hoy los narcotraficantes saben que nosotros tenemos cuatro drones que van a estar volando sobre nuestras costas y nuestras fronteras", ironizó el ministro.