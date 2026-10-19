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Panamá

Lotería Nacional retoma su horario habitual para devoluciones y sorteos desde este miércoles

Publicado 2026/10/19 14:30:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

La entidad agradeció la comprensión manifestada por la ciudadanía durante la vigencia de estos ajustes.

El cambio de horario se adoptó en solidaridad con los billeteros de las áreas más afectadas.. Foto: Archivo

El cambio de horario se adoptó en solidaridad con los billeteros de las áreas más afectadas.. Foto: Archivo

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció formalmente al público usuario y comprador que, a partir de este miércoles 21 de octubre, volverá a implementar su horario habitual de atención y operativa para los sorteos oficiales.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el horario fijado para el cierre del proceso de devolución de chances y billetes queda establecido a las 12:00 p. m., mientras que la celebración de los sorteos correspondientes se llevará a cabo a las 3:00 p. m.

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Las modificaciones temporales que se mantenían vigentes habían sido adoptadas en coordinación y solidaridad con los billeteros de las regiones del país más afectadas por el terremoto de 7.5 y sus posteriores réplicas, con el fin de facilitar sus gestiones y traslados.

La entidad agradeció la comprensión manifestada por la ciudadanía durante la vigencia de estos ajustes.

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