Lotería Nacional retoma su horario habitual para devoluciones y sorteos desde este miércoles

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció formalmente al público usuario y comprador que, a partir de este miércoles 21 de octubre, volverá a implementar su horario habitual de atención y operativa para los sorteos oficiales.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el horario fijado para el cierre del proceso de devolución de chances y billetes queda establecido a las 12:00 p. m., mientras que la celebración de los sorteos correspondientes se llevará a cabo a las 3:00 p. m.

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Las modificaciones temporales que se mantenían vigentes habían sido adoptadas en coordinación y solidaridad con los billeteros de las regiones del país más afectadas por el terremoto de 7.5 y sus posteriores réplicas, con el fin de facilitar sus gestiones y traslados.

La entidad agradeció la comprensión manifestada por la ciudadanía durante la vigencia de estos ajustes.