Más del 15% de las alertas AMBER en Panamá corresponde a menores reincidentes

Más del 15% de las alertas AMBER difundidas en Panamá corresponde a menores que han desaparecido en reiteradas ocasiones, informó la comisionada Sumilexy Miller, directora de la Alerta AMBER.

Miller explicó que la Oficina de Activación Temprana lidera una mesa técnica en la que participan instituciones como el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como entidades vinculadas al deporte y la cultura, entre otras, para dar seguimiento a los casos recurrentes.

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De acuerdo con las cifras proporcionadas por Miller, más del 92% de los niños y adolescentes incluidos en las alertas AMBER que han sido difundidas a nivel nacional han sido ubicados, mientras que cerca del 7% permanece en búsqueda.

La funcionaria señaló que alrededor del 92% de las desapariciones atendidas mediante el sistema de alerta AMBER corresponde a preadolescentes y adolescentes, principalmente niñas. Además, nueve de cada 10 alertas están relacionadas con evasiones de los hogares.

Según explicó, entre las razones que pueden llevar a los menores a evadirse de sus hogares están los problemas emocionales, la presión de grupo, relaciones amorosas con adultos u otros adolescentes, problemas de disciplina y autocontrol, dificultades académicas y la deserción escolar.

Las edades en las que se registra la mayor cantidad de alertas AMBER oscilan entre los 13 y los 17 años. Miller indicó que cerca del 70% de los casos se concentra en este rango y que el mayor número de incidencias se observa entre adolescentes de 15 años.

La directora de Alerta AMBER también explicó que aproximadamente el 6.6% de las alertas corresponde a casos de sustracción dentro del propio núcleo familiar. Indicó que la madre, el padre o los abuelos pueden llevarse al menor sin autorización de la persona que en ese momento tiene la patria potestad.

Miller sostuvo que muchas de las evasiones pueden prevenirse debido a que tienen su origen en situaciones que ocurren dentro del entorno familiar. Por ello, destacó la importancia de que los padres y tutores reciban orientación y cuenten con mecanismos de apoyo para atender los factores que pueden poner a los menores en riesgo.

“Muchas de las evasiones son prevenibles porque nacen del seno del hogar”, señaló en el noticiero de Nex.

La funcionaria hizo además un llamado a la ciudadanía para que actúe de manera inmediata ante la desaparición de un menor. Aclaró que no es necesario esperar un periodo determinado para solicitar una alerta AMBER y presentar la denuncia.

La alerta puede ser solicitada ante los estamentos de seguridad, entre ellos el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Para activar el proceso se requiere una fotografía reciente del menor, sus datos generales y acreditar el vínculo correspondiente con el niño, niña o adolescente.