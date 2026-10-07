MiBus analiza por dónde circularán nuevos buses

Los nuevos buses medianos que adquirió MiBus ya están en un barco con destino a Panamá y se espera que se incorporen a la flota en el mes de noviembre.

En el mes de agosto fueron puestos en funcionamiento cinco buses eléctricos para una ruta verde en el Casco Antiguo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Sin embargo, el ingreso de una flota de gran cantidad no ocurría en la empresa estatal desde la adquisición de los buses torino en 2017.

Son 60 buses medianos para rutas internas los que compró MiBus a la empresa Yutong Bus CO LTD. por 6 millones 771 mil 600 dólares ($6,771,600.00).

Carlos Sánchez Fábrega, gerente de MiBus, informó que analizan en qué rutas transitarán las nuevas unidades.

"Estamos priorizando aquellas donde haya menos problemas, donde haya más necesidad. Hay servicios que son atendidos, también, por competidores nuestros y entonces queremos priorizar aquellos lugares donde no hay servicio", reveló.

Fábrega agregó que lo más seguro es que se inclinarán por el norte de la ciudad, así como el este y un poquito de San Miguelito donde hay barriadas en que las calles son más estrechas.'

14

millones de dólares es lo que ha representado para MiBus el aumento del combustible este año. 60

buses medianos deben llegar al país en las próximas semanas para engrosar la flota.

Y es que existe interés por sacar los buses grandes de algunos puntos de San Miguelito.

Más buses

Sin culminar quedó la licitación para comprar 53 buses eléctricos y 17 cargadores a un precio de referencia de $26 millones.

Solo llegó hasta la precalificación en la que seis compañías entregaron propuestas, en enero.

¿Por qué no ha continuado?

Fábrega reconoció que es por falta de presupuesto y ni siquiera para el próximo año se contempla el recurso.

"Yo tengo la esperanza, por las indicaciones que he tenido, de que se nos van a asignar los fondos que se necesitan para poder hacer ese plan de renovación de la flota", mencionó el gerente de MiBus.

En la actualidad, la empresa opera con una flota de 1,100 buses, de 1,436 que la compone.

"Lo que pasa es que ya esa planta está envejecida. Cada vez es más duro de mantener. Los aires acondicionados ya no trabajan y estamos cambiando aires acondicionados", dijo Fábrega.

La mayoría de los metrobuses comenzaron a llegar desde finales de diciembre de 2010, cuando el sistema empezó a reemplazar a los 'Diablos Rojos'.

Y siete años después se sumaron 200 unidades más que son los Torino, que tienen mayor capacidad que los primeros.

En otras palabras, 86% de la flota de metrobuses tiene más de 15 años rodando en las calles de la capital y Colón, donde se prestó el servicio por unos años.

"Estamos tratando de mantenerla, pero tenemos que inyectarle nuevos buses y eso es lo importante, que podamos traer buses nuevos, ojalá eléctricos de otro tamaño, para entonces poder mejorar el servicio", expresó el gerente de MiBus.

Su esperanza es que de aquí a que concluya la actual administración gubernamental, se puedan traer alrededor de 300 buses nuevos.

Combustible

MiBus mantiene un plan especial de circulación de sus rutas que se implementó desde marzo, debido al aumento de la gasolina y el diésel, debido al conflicto en Medio Oriente.

Algunas rutas largas se eliminaron y se da prioridad a la mañana y la tarde cuando la gente necesita ir a trabajar y regresar del trabajo, bajando la frecuencia en horas intermedias.