Microrred presenta un avance del 35%

La Oficina de Electrificación Rural (OER), como parte de su estrategia para expandir la cobertura eléctrica en el país, está construyendo una microrred solar en la provincia de Panamá, específicamente en el distrito de Chimán.

La planta eléctrica con energía renovable también contará con un sistema de almacenamiento y respaldo a base de diésel para atender cualquier inconveniente que se registre.

Expertos mencionan que una de las principales ventajas de este sistema es que opera conectado a la red eléctrica o de manera independiente, gestiona la energía activa y prioriza el consumo interno, dándole estabilidad al servicio ante fallas externas.

La obra, según Diego Vega, coordinador nacional de proyectos en la OEA, se encuentra en su fase de construcción con un avance del 35%, generando cerca de 182 empleos directos.

Explicó que el proyecto, además de construir la planta eléctrica, supone la colocación de 2.9 kilómetros de línea a lo interno de las comunidades del distrito de Chimán y 779 kilovatios de potencia fotovoltaica, lo que beneficiará a unas 1,515 personas y 303 viviendas.

"La línea ya está lista; ahorita estamos en la construcción de la planta de generación", afirmó.

El proyecto conlleva una inversión de tres millones seiscientos mil dólares.'