/ / / /

Panamá

MIDES transforma la crianza con una herramienta para acompañar, orientar y prevenir la violencia en los hogares

Publicado 2026/09/24 00:00:00
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

La acción forma parte del compromiso del Gobierno de fortalecer la protección social y colocar a las familias en el centro de las políticas públicas.

La ministra Beatriz Carles de Arango ha señalado que fortalecer a las familias para que los niños crezcan rodeados de amor es una prioridad de la acción social. CORTESÍA

La ministra Beatriz Carles de Arango ha señalado que fortalecer a las familias para que los niños crezcan rodeados de amor es una prioridad de la acción social. CORTESÍA

os padres pueden acceder a la aplicación desde sus hogares. CORTESÍA

os padres pueden acceder a la aplicación desde sus hogares. CORTESÍA

La herramienta está disponible las 24 horas del día. CORTESÍA

La herramienta está disponible las 24 horas del día. CORTESÍA

Noticias Relacionadas

Bajo el liderazgo de la ministra Beatriz Carles de Arango, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pone a las familias panameñas en el centro de la acción social con el programa Crianza Responsable y Amorosa, una herramienta gratuita desarrollada con el apoyo técnico de UNICEF y disponible las 24 horas.

El programa combina tecnología, inteligencia artificial y contenidos basados en evidencia científica para brindar a madres, padres y cuidadores estrategias que pueden aplicar directamente en el hogar. Incluye orientación sobre comunicación familiar, tiempo de calidad, manejo de conductas difíciles sin violencia, reconocimiento de comportamientos positivos y distribución de las responsabilidades de crianza.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google

Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Esta acción también forma parte del compromiso del presidente José Raúl Mulino de fortalecer la protección social y colocar a las familias en el centro de las políticas públicas, acercando herramientas que contribuyan a su bienestar y al desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

Las familias pueden acceder de manera sencilla a través de la aplicación Crianza+, disponible para Android y iPhone, o mediante WhatsApp, guardando el número 6274-2692 (CRIANZA) y escribiendo la palabra "Crianza". El contenido se adapta a la edad de los hijos y permite avanzar progresivamente, con la posibilidad de obtener un certificado al completar el programa.

El compromiso del MIDES también se extiende al territorio. La herramienta llega a comunidades rurales y zonas de difícil acceso, donde funcionarios capacitados brindan acompañamiento presencial a madres, padres y cuidadores, acercando la oferta social del Estado a quienes más lo necesitan.

A la fecha, más de mil madres, padres y cuidadores ya han accedido al programa mediante WhatsApp y la aplicación, reflejando la necesidad de contar con orientación confiable y accesible para acompañar la crianza.

Para la ministra Beatriz Carles de Arango, fortalecer a las familias es una prioridad de la acción social. Con esta iniciativa, el MIDES avanza en su compromiso de acompañar a quienes tienen la responsabilidad de criar y contribuir a que niñas, niños y adolescentes crezcan protegidos, escuchados y rodeados de amor.'

24


horas, disponibilidad del Programa Crianza Responsable y Amorosa del Mides.

 

+1,000


padres y cuidadores han accedido al programa mediante WhatsApp y la aplicación.

 

MIDES y el Gobierno Nacional avanzan con paso firme, llevando herramientas, orientación y acompañamiento a las familias panameñas para construir hogares más fuertes y libre de violencia.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía