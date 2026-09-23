MIDES transforma la crianza con una herramienta para acompañar, orientar y prevenir la violencia en los hogares

Bajo el liderazgo de la ministra Beatriz Carles de Arango, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pone a las familias panameñas en el centro de la acción social con el programa Crianza Responsable y Amorosa, una herramienta gratuita desarrollada con el apoyo técnico de UNICEF y disponible las 24 horas.

El programa combina tecnología, inteligencia artificial y contenidos basados en evidencia científica para brindar a madres, padres y cuidadores estrategias que pueden aplicar directamente en el hogar. Incluye orientación sobre comunicación familiar, tiempo de calidad, manejo de conductas difíciles sin violencia, reconocimiento de comportamientos positivos y distribución de las responsabilidades de crianza.

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Esta acción también forma parte del compromiso del presidente José Raúl Mulino de fortalecer la protección social y colocar a las familias en el centro de las políticas públicas, acercando herramientas que contribuyan a su bienestar y al desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

Las familias pueden acceder de manera sencilla a través de la aplicación Crianza+, disponible para Android y iPhone, o mediante WhatsApp, guardando el número 6274-2692 (CRIANZA) y escribiendo la palabra "Crianza". El contenido se adapta a la edad de los hijos y permite avanzar progresivamente, con la posibilidad de obtener un certificado al completar el programa.

El compromiso del MIDES también se extiende al territorio. La herramienta llega a comunidades rurales y zonas de difícil acceso, donde funcionarios capacitados brindan acompañamiento presencial a madres, padres y cuidadores, acercando la oferta social del Estado a quienes más lo necesitan.

A la fecha, más de mil madres, padres y cuidadores ya han accedido al programa mediante WhatsApp y la aplicación, reflejando la necesidad de contar con orientación confiable y accesible para acompañar la crianza.

Para la ministra Beatriz Carles de Arango, fortalecer a las familias es una prioridad de la acción social. Con esta iniciativa, el MIDES avanza en su compromiso de acompañar a quienes tienen la responsabilidad de criar y contribuir a que niñas, niños y adolescentes crezcan protegidos, escuchados y rodeados de amor.'

24

horas, disponibilidad del Programa Crianza Responsable y Amorosa del Mides. +1,000

padres y cuidadores han accedido al programa mediante WhatsApp y la aplicación.

MIDES y el Gobierno Nacional avanzan con paso firme, llevando herramientas, orientación y acompañamiento a las familias panameñas para construir hogares más fuertes y libre de violencia.