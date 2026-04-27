Ministra Dinoska Montalvo espera que plataformas participen en mesa de trabajo

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, espera que en la mesa de trabajo que se instalará para revisar la regulación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros participen representantes de este sector que estuvieron ausentes cuando se discutió el Decreto No.10 de 16 de abril de 2026, derogado por el presidente José Raúl Mulino, la semana pasada.

"Esperamos que en esta oportunidad sí vengan, porque lo que se está buscando, al final, es tener consenso, que se puedan hacer las cosas de manera tranquila y nadie está buscando imponer, sino que participen", dijo la titular.

Montalvo informó que en estos momentos, mesas técnicas se han reunido para entender cual fue la problemática que provocó la derogación del decreto, que solo tuvo vigencia de cuatro días.

Aseguró que una vez que el presidente Mulino tenga la información de cada una de las instituciones y de los participantes que tengan que dar su aporte, se hará la convocatoria para su instalación.

Como dispone el decreto que derogó al decreto No.10, esta mesa contará con 90 días, como mínimo, para presentar una nueva regulación de las plataformas digitales.

La ministra de Gobierno destacó que en esta ocasión se contarán con nuevos actores como los ministerios de Economía y Finanzas, y de Comercio e Industrias, por lo que confía en que se cuente con un decreto mucho más robusto.

"El permitir que se amplíe mucho más esta mesa es lo que va a dar la oportunidad para que el que tiene algo que mencionar, en esta ocasión, lo pueda hacer en esa instancia", planteó la ministra.'

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de abril es derogado el Decreto No.10 de 16 de abril de 2026, que regulaba las plataformas digitales de transporte selectivo. 2014

Incursionan las plataformas digitales al mercado panameño, que lo domina dos empresas.

La principal crítica que recibió el decreto que fue derogado, fue la certificación que se le pedía a los propietarios de vehículos que estuvieran inscritos en estas plataformas.

Al respecto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo que mas que un certificado, estaría de acuerdo con un listado que contengan los datos generales de los conductores de las plataformas.