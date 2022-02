Minsa guarda silencio en supuesto caso de indígenas esterilizadas sin autorización

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, solo se limitó a presenciar el tenso diálogo entre la diputada Kayra Harding y la suplente Walkiria Chandler, cuando esta última le dirigía interrogantes sobre los supuestos casos de esterilización femenina sin autorización en indígenas.

Berrío aprovechó la interrupción abrupta de Harding para pasar por alto el tema. Luego, cuando los medios de comunicación le pidieron respuestas, a su salida de la Asamblea Nacional, la alta funcionaria aceleró el paso y se subió de inmediato al auto que la transportaba, sin ofrecer ninguna declaración al respecto.

La médica compareció este martes ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia en representación del ministro Luis Francisco Sucre, para responder un cuestionario sobre el manejo de los casos de leishmaniasis en Bocas del Toro.

Tras el incidente, Harding explicó que su interrupción se debió a que el tema que planteaba Chandler no formaba parte de la agenda del día.

"La suplente del diputado Silva quiso traer un tema de parto, muy importante, pero nuestro reglamento interno señala que hay que ceñirse al tema por el cual se cita al funcionario. Traté de plantearlo pero ella insiste con el tema y no es tiempo para debatir y yo tengo compromisos", dijo la vicepresidenta de la Asamblea, que negó tener diferencias con Chandler.

Por su parte la diputada suplente lamentó que no se haya aprovechado la presencia de Berrio para aclarar este tema.

"La Asamblea debería ser una casa para debates. Estoy perpleja, esto no me había pasado, me parece que no son las maneras", precisó Chandler.

Según Chandler, durante la gira para atender el tema de la leishmaniasis en Bocas del Toro, mujeres de la comunidad expusieron que fueron esterilizadas sin su consentimiento, ni el de sus parejas o familiares.

"Mujeres originarias denunciaron que cuando ellas despertaban habían sido esterilizadas sin su consentimiento. A estas mujeres, la cosmovisión de su pueblo les da un lugar a razón de cuántos hijos tienen y qué alcanzan ellos. Al ser esterilizadas pierden ese activo en la sociedad porque se entiende que parte de su función primaria dentro de la comunidad es la reproducción", subrayó Chandler.

