Minsa intensifica vigilancia epidemiológica por brote altamente contagioso de Norovirus

En medio de un repunte de casos gastrointestinales, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de un brote de norovirus en el país. Hasta ahora se contabilizan 1,580 personas afectadas, según informó la directora de Salud Pública, Yelkys Gill.

Por consiguiente, las autoridades sanitarias han intensificado la atención en los servicios de salud. Se han destinado más recursos humanos y se ampliaron los horarios de consulta para responder de manera oportuna a la población.

De acuerdo con Gill, cerca de 400 pacientes presentaron síntomas como vómitos, diarrea, fiebre baja y dolores musculares. El patógeno identificado en los análisis realizados corresponde al norovirus, altamente contagioso incluso con mínimas partículas.

"Es un virus altamente contagioso; con mínimas partículas las personas pueden entrar en contacto con este virus y contagiarse"

En ese sentido, la funcionaria recomendó mantener estrictas medidas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos y la adecuada manipulación de alimentos. También sugirió acudir a los centros de salud en caso de deshidratación o síntomas persistentes.

Hasta el momento, ninguno de los pacientes ha requerido hospitalización. Todos han recibido tratamiento ambulatorio, lo que refleja que los cuadros clínicos han podido manejarse sin complicaciones mayores.

Asimismo, el Minsa mantiene activa la vigilancia epidemiológica para contener la propagación del virus. Se insiste en el aislamiento de personas con síntomas como medida preventiva para reducir el riesgo de contagio en comunidades y hogares.

En paralelo, el sector educativo enfrenta el impacto del brote. Aunque no existe una orden oficial del Ministerio de Educación, cerca del 80% de los planteles han decidido suspender clases de manera temporal.

Por otro lado, la comunidad escolar anunció fumigaciones y jornadas de limpieza en los centros educativos. Con estas acciones se busca frenar la propagación del virus, mientras se investiga el origen del brote que afectó a más de mil personas en apenas 48 horas.