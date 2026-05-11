Minsa mantiene en vigilancia a 368 personas tras confirmar casos de sarampión en el país

Tras confirmar la presencia de dos casos importados de sarampión en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo observación a 368 personas que estuvieron en contacto con los pacientes diagnosticados. La medida busca contener cualquier posible propagación del virus en el territorio nacional.

La institución activó los protocolos de vigilancia epidemiológica y estableció un seguimiento diario a los contactos identificados, quienes permanecerán bajo monitoreo durante el periodo de incubación de la enfermedad, estimado en 21 días. Esta acción es fundamental dentro del plan de las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios.

Población más vulnerable

Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran los niños menores de cinco años, especialmente aquellos que no cuentan con su esquema de vacunación completo.

“Si un menor de cinco años no está inmunizado, puede sufrir complicaciones frecuentes como neumonía, síntomas gastrointestinales o encefalitis, lo que pone en riesgo su vida”, enfatizaron las autoridades. El sarampión es altamente contagioso y puede provocar daños graves en adultos y niños no vacunados; por ello, el Minsa reitera la importancia de la inmunización.

Entre las áreas bajo vigilancia se encuentran Panamá Este, Panamá Oeste, Darién, Coclé, Los Santos y Veraguas, entre otras provincias.

Se hace un llamado a la población para colaborar con las brigadas de salud, atender las recomendaciones oficiales y acudir a los centros médicos ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis o erupciones en la piel.