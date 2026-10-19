Minsa realizó 215 traslados de pacientes en Los Santos tras el terremoto de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Regional de Salud de Los Santos, presentó el balance operativo de evacuaciones y referencias médicas ejecutadas durante los primeros diez días posteriores al sismo de magnitud 7.5 Mw, contabilizando 215 traslados de pacientes entre el 9 y el 18 de octubre de 2026.

De acuerdo con la institución, el despliegue operativo buscó garantizar la continuidad de los tratamientos de urgencia, poner a salvo a pacientes de infraestructuras comprometidas y derivar casos críticos hacia instalaciones de salud con mayor capacidad resolutiva en la región azuerense y la capital.

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Desglose de la red de evacuación y traslado

De acuerdo con las estadísticas presentadas por las autoridades de la Región de Salud, la mayor carga operativa se concentró en la reorganización interna de la red hospitalaria:

Los traslados Intrahospitalarios 87% del total sumaron un total de 187 movilizaciones, constituyendo la columna vertebral del operativo para reubicar a pacientes de salas afectadas, garantizar tratamientos de hemodiálisis y descongestionar los cuartos de urgencias locales.

Mientras que los traslados Prehospitalarios (6.5%) se registraron 14 atenciones y movilizaciones primarias desde las zonas de impacto, albergues o puntos de rescate hacia las unidades de salud.

Y entre los traslados Aéreos (6.5%) se retistra un total de 14 evacuaciones aeromédicas permitieron trasladar de forma expedita a enfermos graves y lesionados de consideración hacia hospitales de tercer nivel en la ciudad de Panamá.

Continuidad de la atención y monitoreo sanitario

La Región de Salud de Los Santos enfatizó que mantiene activa la mesa de coordinación logística y el monitoreo permanente de las ambulancias, helicópteros de los estamentos de seguridad y personal de paramédicos para atender cualquier fluctuación en la demanda de salud de las comunidades más distantes, como Tonosí y Macaracas.

El plan de contingencia sanitaria se mantiene vigente en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mientras se avanza en las reparaciones estructurales de los centros de salud provinciales.