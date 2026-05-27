MOP invertirá $1,200 millones en 2026 y generará 30 mil empleos a nivel nacional

Con una inversión aproximada de B/.1,200 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que durante 2026 se generarán alrededor de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos, como parte de la ejecución de proyectos estratégicos en todo el país, así lo informó Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños de la institución.

En este sentido, la magnitud de la inversión refleja el papel del MOP como motor de la obra pública y catalizador de oportunidades laborales, en un contexto donde la infraestructura se consolida como un eje clave para el desarrollo económico y social de Panamá.

Asimismo, el anuncio se suma a las adjudicaciones realizadas en 2025, lo que marca la continuidad de un plan que combina proyectos de gran escala con iniciativas de impacto social, como la construcción de puentes zarzos en áreas comarcales.

De hecho, durante 2025 fueron adjudicados 30 proyectos, la mayoría ya en ejecución, mientras otros se encuentran en espera del refrendo de la Contraloría General de la República. Entre ellos destaca el diseño, rehabilitación y construcción de 12 puentes vehiculares, 11 de ellos tipo Mabey, con una inversión de B/.11.5 millones.

Por otro lado, un avance importante se produjo cuando el presidente José Raúl Mulino, junto al ministro José Luis Andrade, dieron la orden de proceder para la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, considerada una de las obras más relevantes bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

La intervención comprende 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago, con una inversión de B/.312 millones y un esquema de mantenimiento a largo plazo.

De igual manera, otro proyecto ejecutado bajo el modelo APP es la Carretera Panamericana Este, que contempla la rehabilitación de 246.2 kilómetros desde Las Garzas hasta Yaviza. Con una inversión de B/.262 millones, la obra se encuentra en ejecución y genera más de mil empleos directos para mano de obra local.