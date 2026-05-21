Mulino descarta importar arroz ante la amenaza del fenómeno El Niño

El Gobierno Nacional anunció la conformación de una comisión interinstitucional de alto nivel que tendrá la tarea de monitorear los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Panamá. La instancia será oficializada mediante un decreto ejecutivo y contará con la participación de entidades estratégicas, incluida la Autoridad del Canal de Panamá.

Durante la conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino explicó que mantiene conversaciones constantes con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, debido a la preocupación del sector agrícola, especialmente de los productores de arroz, quienes dependen de un calendario de siembra sensible a la variabilidad climática.

Mulino reconoció que el país debe estar preparado para enfrentar escenarios de escasez, pero fue categórico al afirmar que no se utilizará la amenaza del fenómeno de El Niño como una excusa para inundar el mercado con arroz importado. “Solo en caso de que se confirme una falta real del producto nacional se procederá con compras en el exterior”, aseguró.

Asimismo, el mandatario envió un mensaje de tranquilidad al sector agropecuario, reiterando que las decisiones de importación se tomarán únicamente bajo criterios técnicos y de necesidad comprobada. “Los productores pueden estar seguros de que no habrá competencia desleal por importaciones innecesarias”, subrayó.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que trabaja en la identificación de riesgos por regiones, con el fin de diseñar acciones específicas de apoyo a los agricultores. Estas labores se coordinan a través de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático, en conjunto con las direcciones de Ganadería, Agricultura, Sanidad Vegetal y Salud Animal.

Destacó que desde 2025 a la fecha se han realizado 40 Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), espacios de orientación que permiten a los productores recibir recomendaciones clave sobre siembra, cosecha y manejo pecuario. Los boletines generados en estas mesas benefician directamente a 1,500 personas y de manera indirecta a otras 3,000 en todo el país.

Además, desde el año pasado la institución impulsa un programa de perforación de pozos en Coclé, Los Santos, Veraguas y Panamá Este, como medida para mitigar la crisis hídrica que amenaza al sector agropecuario. Estas obras buscan garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos y la ganadería en las zonas más afectadas por la sequía.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de proteger la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria, evitando que la incertidumbre climática se traduzca en desventajas para los agricultores locales o en un aumento innecesario de las importaciones.