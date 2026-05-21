Mulino resalta crecimiento económico con obras y turismo

El presidente José Raúl Mulino, informó que el país registra señales claras de recuperación económica. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 se firmaron 86 mil contratos privados, lo que representa un incremento de 17 mil respecto al mismo período del año anterior.

Mulino aseguró que estas cifras seguirán creciendo gracias a la reactivación del sector privado, la ejecución de proyectos públicos y el impulso al turismo y al emprendimiento.

Durante un acto en Panamá Oeste, en el marco de la entrega de viviendas de interés social, Mulino destacó que las 360 obras en ejecución desde Darién hasta Chiriquí son una fuente directa de empleo. Recalcó que ha solicitado a contratistas y subcontratistas contratar mano de obra local para que los beneficios lleguen a las comunidades donde se desarrollan las inversiones.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo mencionó proyectos emblemáticos como la carretera Panamá–Yaviza, el corredor de las playas en Panamá Oeste, la carretera del Caribe en Colón, los caminos de penetración en Chiriquí y más de 50 puentes zarzo en la comarca Ngäbe-Buglé. También resaltó la orden de proceder para la carretera Loma Campana–Santiago, que generará miles de empleos en distintas regiones.

Mulino subrayó que el turismo y el emprendimiento son motores adicionales para la generación de plazas laborales. Anunció que a partir del 17 de julio se abrirá una nueva ruta aérea directa entre Quito (Ecuador) y Río Hato (Panamá), fruto de una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR y empresas privadas. “Casi alcanzamos el millón de turistas en el primer trimestre, un hito histórico que se traduce en más oportunidades de empleo”, señaló.

En cuanto al emprendimiento, el presidente destacó el trabajo de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), que a través del Espacio del Emprendedor ha beneficiado a más de 26,500 personas y generado 4,200 empleos. Invitó a los emprendedores a acercarse a los centros habilitados en la Cinta Costera, Colón, David y Chitré para recibir apoyo en la formalización y aceleración de sus negocios.

Por otra parte, el mandatario también felicitó al director de Correos Panamá, Omar Torres, por la implementación del nuevo sistema de códigos postales georreferenciados, que moderniza la logística nacional. Destacó que este avance, que en el sector privado costaría más de dos millones de dólares, fue desarrollado con apenas 90 mil, demostrando eficiencia y ahorro.

Finalmente, el presidente anunció que el Gobierno Nacional instalará pantallas gigantes en distintos puntos del país para que los panameños disfruten del Mundial de Fútbol 2026 y apoyen a la Selección Nacional. “Queremos que todos vivan la fiesta del fútbol y acompañen a Panamá en esta competencia internacional”, expresó.