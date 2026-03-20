Mulino sanciona ley de pasantías remuneradas para jóvenes

El presidente José Raúl Mulino, sancionó este viernes la Ley 513 del 20 de marzo de 2026, “Que crea el Programa de Pasantía para incentivar el trabajo formal de jóvenes en el sector privado”.

Se trata de la primera ley en América Latina que regula las pasantías remuneradas, y cuyo programa va dirigido a jóvenes en formación o con formación académica, provenientes de la educación media, universitaria, vocacional o técnica, con edades entre 18 y 25 años, o menores de edad con título de educación media.

A los pasantes se les da la oportunidad de participar en empresas o entidades sin fines de lucro para que desarrollen sus capacidades y experiencia en campo, lo cual les permitirá aplicar en posiciones formales en el sector laboral, y a la vez contribuir a la disminución de la tasa de desempleo en el país.

La duración máxima de cada pasantía será de un año, con una jornada no mayor de 40 horas semanales. En este periodo, el joven pasante recibirá una retribución de B/.450.00 mensuales. Se trata de un subsidio que no constituye salario, por lo que no será objeto de deducciones fiscales ni de seguridad social.

La pasantía no obliga a la empresa o entidad participante a establecer una relación laboral con el pasante ni originará las prestaciones laborales o derechos de carácter social que comprenden la relación laboral formal. Sin embargo, la empresa participante deberá contratar una póliza de seguro que ofrezca cobertura de riesgos profesionales al pasante.

Si al concluir la pasantía, una empresa decide ofrecer un empleo formal al pasante, debe formalizarlo mediante contrato individual conforme a las disposiciones del Código de Trabajo. La contratación de menores de edad requerirá consentimiento del padre, madre o representante legal.

Pueden participar en el programa todas las empresas y entidades sin fines de lucro nacionales o internacionales establecidas en Panamá. Estas empresas no podrán sustituir empleos formales por pasantes, y para ello se ha establecido un límite de incorporación de pasantes.

Las empresas con una planilla de hasta 50 personas podrán incorporar hasta dos pasantes; si la planilla es de entre 50 y 100 personas, hasta cuatro pasantes; entre 100 y 200 personas, hasta seis pasantes; y las que tengan planillas de más de 200 personas, podrán incorporar pasantes en un número equivalente hasta el 3% de su fuerza laboral.

Si una empresa sustituye empleos formales por pasantes, o incorpora un número de pasantes superior a los límites establecidos por esta ley, le será impuesta una multa de entre B/.250.00 y B/.500.00.

Si una empresa quiere incorporar una cantidad de pasantes mayor a estos límites, y siempre con la finalidad de brindar mayores oportunidades de aprendizaje en habilidades prácticas, deberá solicitar autorización formal al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para su evaluación.

Por su parte, el Mitradel habilitará un canal presencial, virtual o telefónico accesible, confidencial y seguro, para la recepción de denuncias por parte de los pasantes, con el fin de reportar abusos, maltratos, acoso, tratos discriminatorios, incumplimiento de obligaciones y cualquier otra vulneración al programa.

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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien también estampó su firma en la ley, afirmó que, con este paso, el Gobierno Nacional demuestra que está comprometido con generar oportunidades reales para la inserción laboral de los jóvenes panameños.

“Esta ley es justicia para todos esos jóvenes pasantes que durante mucho tiempo trabajan dentro de las empresas sin una remuneración, y esto es una muestra más de que la generación de empleos solamente se construye desde la empresa privada y no desde el gobierno”, añadió Muñoz.

“Es una ley que ayuda a los jóvenes a tener habilidades, a tener experiencia y prepararse de una mejor manera para el mercado laboral”, agregó.

El programa de pasantía tendrá una duración de tres años, prorrogables mediante decreto ejecutivo por tres años adicionales por solo una vez, contados a partir de su entrada en vigor.