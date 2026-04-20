Mulino se reúne con el autor de ‘El Código Da Vinci’, quien presenta obra en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, tuvo un encuentro con el reconocido escritor Dan Brown, autor de “best Sellers” como "El Código da Vinci" y "Ángeles y demonios", con quien compartió anécdotas sobre Panamá y su historia.

El novelista estadounidense estuvo de visita en Panamá para presentar su obra musical infantil “Wild Symphony” (Sinfonía de los Animales), la cual él mismo narró en vivo con música de la Orquesta Filarmónica de Panamá. Las funciones fueron los días 18 y 19 de abril en el Teatro Balboa.

“El presidente es un hombre absolutamente maravilloso. Muy gracioso, muy amable y me ha contado una historia de Gabriel García Márquez que fue muy graciosa. Me ha encantado, ha sido un gran honor conocerle”, expresó Brown sobre su conversación con el mandatario.

“Es la primera vez que he estado aquí, pero no será la última. Me he enamorado de este país y de la gente. Voy a volver y ver más cosas”, añadió el autor.

El novelista estuvo acompañado de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.