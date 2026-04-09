Pacientes con cáncer se beneficiarán de colecta anual

Este próximo 18 de abril, la Asociación de Amigos y Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional (ADAVION) realizará su Gran Colecta anual, una jornada solidaria que busca unir a los panameños en apoyo a quienes enfrentan diariamente la dura batalla contra el cáncer.

La colecta se desarrollará en los principales supermercados y centros comerciales de la ciudad; para facilitar su contribución, se aceptarán transferencias bancarias, donaciones con cheque y Yappy/Directorio/ADAVION.

Los fondos de este año estarán destinados a cubrir refrigerios, insumos de primera necesidad, además de brindar ayuda directa a familias de recursos económicos limitados que asisten al Hospital Oncológico.

Por otra parte, ADAVION ha iniciado el proyecto de remodelación de los baños del Instituto Oncológico Nacional, una iniciativa que busca honrar los espacios para los pacientes y sus acompañantes.

El proyecto contempla no solo la renovación de pisos y paredes, sino también la instalación de agua caliente, así como la incorporación de accesorios de seguridad, sillas y taburetes que mejorarán las condiciones de estos lugares.

Cada una de estas acciones es posible porque empresas y ciudadanos panameños confían en ADAVION como un canal transparente y efectivo para apoyar al hospital y a sus pacientes.

La fundación agradece el respaldo que reciben a través de donaciones y la participación en la colecta anual.'

18

el 15 de abril se realizará la colecta anual de la Fundación ADAVION en los supermercados del país. 45

años lleva la fundación brindando apoyo a los pacientes con cáncer del oncológico.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram como @damas_voluntarias_adavion, la fundación comparte información sobre sus actividades, consejos y oportunidades de voluntariado, invitando a la comunidad a involucrarse activamente en esta causa solidaria.

Desde ADAVION, extienden una cordial invitación a todos los panameños y al sector empresarial a sumarse a esta noble causa. Cada aporte cuenta y se convierte en bienestar, dignidad y esperanza para quienes más lo necesitan.