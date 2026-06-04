Parque Nacional San Lorenzo brindará mejores experiencias al visitante

Esta semana se dio a conocer las mejoras que le han hecho al Parque Nacional San Lorenzo, en la Costa Abajo de Colón el cual estará brindando mejores experiencias al visitante.

Los trabajos, que fueron desarrollados por el Consorcio GCP-3tech y Panamerican BC, Inc, incluyen la nueva infraestructura del Puesto de Control y Sede Administrativa del Parque Nacional San Lorenzo, proyecto que contempló la demolición de las antiguas instalaciones, la elaboración de estudios y diseños, la construcción del nuevo puesto de control y una Casa de Guardaparques, así como su equipamiento y mobiliario.

Como parte de la rehabilitación dentro del Parque Nacional San Lorenzo para fortalecer la oferta ecoturística, además se adecuaron diversos senderos incluyendo el Sendero Punta Brujas, donde se realizó la construcción de un puente colgante para facilitar el acceso a la playa y la instalación de una caseta de descanso para visitantes; en el Sendero Pavón, donde se acondicionó la torre mirador, donde además, se instalaron plataformas de madera plástica reciclada en pisos y escaleras, mesas para merenderos, letreros informativos y prismáticos para la observación del paisaje. Adicionalmente, en los senderos Tortuguilla y Embarcadero los visitantes pueden ahora disfrutar de un nuevo embarcadero y diversas casetas con merenderos diseñados para el descanso de los turistas.

La gira de trabajo, del Ministerio de Ambiente, permitió además recibir los totalmente renovados puestos de control de Achiote, que estaba abandonado desde el 2008; así como también el Puesto de Control del Polígono de Piñas y su Casa de Guardaparques, con su respectivo mobiliario, fortaleciendo así las condiciones operativas para la atención y vigilancia del Parque Nacional SAN Lorenzo.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciativa que contempla inversiones en parques nacionales a nivel de todo el país por un monto total de $2.5 millones: el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Portobelo y el Parque Nacional San Lorenzo, con la finalidad de fortalecer la conservación de los recursos naturales en estas áreas protegidas y a la vez dotarlos de infraestructuras seguras de uso público.

En este aspecto, el ministro Juan Carlos Navarro entregó recientemente el renovado Sendero de Cerro de La Cruz en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, constató los trabajos que recuperaron el Pipeline Road o Camino del Oleoducto en el Parque Nacional Soberanía, continuando ahora con la remodelación de infraestructuras en los parques Portobelo y San Lorenzo ambos pertenecientes a la Ruta Colonial Transístmica.

Navarro manifestó que "las mejoras realizadas tienen como objetivo brindar una mejor experiencia a los visitantes, permitiéndoles disfrutar de manera más cómoda y segura la riqueza natural, paisajística y la biodiversidad que albergan estas áreas protegidas".

"De igual manera, hizo un llamado a la valoración, el respeto y el compromiso ciudadano con la conservación de estos importantes ecosistemas, razón por lo cual les recomiendo atender el reglamento del visitante y las instrucciones tanto de los guardaparques como de las señalizaciones dentro de los senderos, para que puedan recorrer de una forma segura y se lleven un recuerdo inolvidable", añadió.

Los parques nacionales y áreas protegidas de Panamá siguen revitalizándose con la ejecución de mejoras en sus infraestructuras y senderos, impulsados el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a través de del proyecto integral “Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”.