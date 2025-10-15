Presentan proyecto de ley para castigar a exhibicionistas con 7 años de prisión

El exhibicionismo sexual en espacios públicos podría convertirse en delito grave en Panamá, con sanciones que van desde 1 hasta 7 años de prisión, según el proyecto de ley No. 169, presentado por el diputado Manuel Cheng y aprobado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa busca penalizar los actos de exhibicionismo en lugares públicos o accesibles, para lo cual, propone tres niveles de sanción, dependiendo de dónde y frente a quién se cometa el acto.

Las penas van desde 1 año hasta 7 años de prisión:

En público general: 1 a 2 años de prisión. En áreas protegidas (escuelas, hospitales, transporte): 2 a 4 años de prisión. En presencia de menores: 4 a 7 años de prisión.

El diputado Cheng aseguró que la medida no es moralista, sino una herramienta legal para proteger a la población.

El proyecto también incluye programas de prevención y sensibilización a cargo de los Ministerios de Seguridad Pública, Educación y Desarrollo Social.

Casos recientes

Se han registrado exhibicionistas en baños de centros comerciales y transporte público, muchos viralizados en redes sociales, generando vergüenza y alarma.