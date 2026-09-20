Panamá
Presidente entrega orden de proceder para las plantas Roberto Reyna y Rufina Alfaro
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El Gobierno ordenó reactivar la rehabilitación de la planta potabilizadora de Parita, un proyecto que contempla múltiples mejoras.
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El Presidente José Raúl Mulino entregó la orden de proceder para el estudio, diseño, mejoras, rehabilitación, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento para la planta Roberto Reyna en Chitré, Herrera.
De igual forma, entregó la orden de proceder del proyecto: estudio, diseño, construcción y mejoras a la línea de conducción de la planta potabilizadora Rufina Alfaro a los tanques de almacenamiento en la ciudad de Las Tablas, Los Santos.
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En Azuero el presidente también instruyó a retomar un tercer proyecto: la rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Parita que beneficiará a 3,960 personas de Parita Cabecera, Puerto Limón, Parque Sarigua y El Corozo.
Este proyecto contempla intervenciones en la captación de bombeo de agua cruda, una nueva línea de aducción, mejoras en los procesos de potabilización, tratamiento adicional, adecuaciones en el almacenamiento y bombeo de agua tratada, además de sistemas de medición, monitoreo, control y telemetría.
"Más de 65 mil chitreanos esperan desde hace años una solución concreta a la problemática del agua. Casi 13 millones de galones de agua por día, lo que bastará para atender la demanda", dijo el presidente Mulino.
Impacto
La inversión es de 32 millones de dólares y beneficiará a 140 mil habitantes de la región que mejorarán el servicio de agua potable.
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