Reo muere en clínica de La Joyita tras complicaciones de salud

El privado de libertad Ange Eleuterio Alvarado Joseph, de 37 años, falleció esta semana en la Clínica La Merced del centro penitenciario La Joyita.

El deceso ocurrió la mañana del 29 de abril de 2026 luego de que el detenido sufriera una descompensación mientras recibía atención médica.

Ange ya se encontraba bajo vigilancia por su estado de salud. Se conoció que tras complicarse su condición se acentúo la atención médica.

De inmediato se le aplicaron protocolos de reanimación, pero a pesar del esfuerzo del personal médico, no logró responder.

A las 10:15 a.m., el doctor encargado confirmó el fallecimiento, dejando como diagnóstico un paro.

El interno era paciente diabético, lo que agravaba su estado, según el reporte preliminar. El hombre estaba recluido en el pabellón 9 del Centro Penitenciario La Joyita,

cumpliendo una condena de 84 meses por venta de drogas.

Las autoridades mantienen el informe como parte del registro oficial del centro.

