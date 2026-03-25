Reportan una persona desaparecida durante incendio en Río Abajo

Una persona desaparecida se reporta, por el momento, tras un incendio de gran magnitud que se registra en una galera donde se almacenan repuestos para automóviles, ubicada en Calle 11 ½ Oeste, Río Abajo.

Más de 50 unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, de las estaciones de Carrasquilla, Betania y San Miguelito, se mantienen en el área tratando de sofocar las llamas desde que se reportó la emergencia a las 2:24 p.m., con el apoyo de seis vehículos de extinción, quienes mantienen operaciones de carácter defensivo debido a la intensidad del incendio.

El mayor Otilio Racine, de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE) del Cuerpo de Bomberos de Panamá, detalló que dentro de la galera laboran 12 personas, pero aunque 11 de ellos lograron salir sin afectaciones, reportan la desaparición de una, por lo que se está a la espera de que las llamas sean controladas para poder ingresar al inmueble a fin de realizar la búsqueda.

Explicó que producto del siniestro, varias áreas de la galera han colapsado y que se trabaja para evitar que las llamas se propaguen a inmuebles aledaños.

Cerca de la estructura se encuentra la escuela República de Haití, por lo que se ordenó su desalojo, al igual que el de los moradores de viviendas cercanas.

Agregó que por el momento —aparte de la persona desaparecida— no se reporta ningún afectado por el humo negro tóxico que emana de la combustión dentro de la galera, así como tampoco ningún herido o quemado.

El incendio ha generado una densa columna de humo que se ha extendido a áreas cercanas, por lo que las autoridades han recomendado a los residentes y transeúntes evitar la zona para prevenir afectaciones por inhalación.