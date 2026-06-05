San Miguelito reduce más de mil casos de dengue con operativos intensivos casa por casa

En el distrito de San Miguelito se registra una notable disminución de los casos de dengue, gracias a una estrategia integral de prevención y control liderada por el Ministerio de Salud. Hasta la semana epidemiológica N.º 19 se contabilizan 230 contagios, lo que representa una reducción de más de mil casos en comparación con el mismo período de 2025.

Por tal motivo, el director regional de Salud, Algis Torres, explicó que este resultado refleja el impacto de las visitas casa por casa, las jornadas de fumigación y las inspecciones para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, acciones que han sido respaldadas por el ministro Fernando Boyd Galindo y el presidente José Raúl Mulino.

Asimismo, Torres destacó que la colaboración comunitaria ha sido fundamental en este proceso, ya que los residentes han participado activamente en la limpieza de sus hogares y predios, adoptando medidas preventivas que han permitido reducir la proliferación del mosquito transmisor.

“También ha sido fundamental la colaboración de la comunidad, que ha participado activamente en la eliminación de criaderos y en la adopción de medidas preventivas dentro de sus hogares”, señaló el director regional de Salud.

Por otra parte, la Región de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica constante en las áreas de mayor riesgo, identificadas mediante indicadores de infestación y niveles de transmisión. Esta labor permite focalizar los operativos en los sectores más afectados y garantizar un control efectivo.

En este sentido, el corregimiento de Belisario Frías concentra la mayor cantidad de casos reportados, con 73 casos de dengue confirmados hasta la semana epidemiológica N.º 19, lo que lo convierte en el punto prioritario de intervención dentro del distrito.

Además, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para que elimine cualquier recipiente que acumule agua en sus viviendas, recordando que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar y eliminar los niveles de infestación del mosquito transmisor.

De igual manera, se subrayó que la estrategia no solo busca reducir los casos actuales, sino también avanzar hacia la meta de minimizar la incidencia del dengue en San Miguelito.