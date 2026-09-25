Senacyt advierte riesgos de despidos y cierre de centros si no se aprueba ajuste presupuestario de $17 millones

Durante la presentación de las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, solicitó una reconsideración para ajustar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2027.

El monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se fijó en 63 millones de dólares; sin embargo, Senacyt requiere un total de 80 millones de balboas para cubrir sus necesidades operativas e de inversión.

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Ante esta diferencia, Ortega Barría solicitó un ajuste de $17,110,764, asegurando que el 100% de esta adición estará destinado a proyectos de inversión.

Estos 17 millones se invertirían en los centros de investigación , apostando principalmente por Indicasat (6.5 millones), además se destinarían 3 millones para becas y 2.5 millones para las Infoplazas.

A tener en cuenta que centros como el de Investigación Educativa y el de Ciencias Sociales tuvieron un 100% de reducción en su presupuesto.

Consecuencias de no recibir los fondos

El titular de la Senacyt advirtió que la falta de este ajuste pondría en riesgo la continuidad de programas clave de ciencia y desarrollo en el país.

"Si no recibimos ese ajuste, existe el riesgo de que tengamos que despedir investigadores, despedir estudiantes que están haciendo tesis y quizás cerrar centros de investigación que el país tiene", manifestó Eduardo Ortega Barría durante su intervención.

Asimismo, enfatizó que Panamá no puede enviar un mensaje de incertidumbre en el sector científico, señalando que la falta de financiamiento afectaría directamente la retención de talento y el avance de proyectos de investigación en curso.



