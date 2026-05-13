Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El Gobierno panameño anunció este miércoles que Suiza se adhirió al Tratado de Neutralidad de Canal del Panamá que rige el funcionamiento de la vía desde 1979, y valoró que este paso envía "un mensaje claro al mundo sobre la importancia estratégica" de este activo para el "comercio internacional y la estabilidad del hemisferio occidental".



Esta decisión soberana, adoptada por el Consejo Federal de la Confederación Suiza, representa, además, "un reconocimiento a la seriedad, confiabilidad y compromiso internacional de Panamá como custodio responsable de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta", dijo un comunicado de la Cancillería panameña.



El Gobierno de Panamá agradeció "profundamente al Gobierno suizo esta muestra de confianza y amistad", y resaltó que la neutralidad del Canal "no solo protege una ruta marítima esencial para el comercio global, protege también un principio fundamental: que los grandes corredores del mundo deben permanecer abiertos al entendimiento, al intercambio y a la paz entre los pueblos", agregó la misiva oficial.



EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.



El paso navegable de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, se rige por el Tratado de Neutralidad, vigente desde octubre de 1979 y firmado por más de 40 Estados, entre los que no está China.



El artículo II del Tratado señala que "Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad".



"La República de Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad establecido en el presente tratado", agrega el artículo IV.



El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, emprendió una ofensiva diplomática para sumar más adherentes al Tratado luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal dada la influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.



Trump basaba su tesis de la "influencia maligna" de China en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al Canal eran operados por una filial del conglomerado chino CK Hutchison, lo que ya no es así desde el pasado 23 de febrero a raíz de un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión, muy cuestionada en el país centroamericano desde hacía años.



Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por el asunto del Canal que parecen haber quedado atrás, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.



Esta tensión se vive ahora con China, que ya prometió que Panamá pagará "un alto precio" por la decisión judicial contra CK Hutchison, con asuntos como la creciente retención de buques de bandera panameña en sus puertos, lo que EE.UU. ha condenado y tildado de represalia.



"Recientemente hemos enfrentado el aumento de detenciones de buques de nuestra bandera en los puertos de la República Popular China. Gracias a Dios y al raciocinio, esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean, de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos deseen plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas", declaró la semana pasada Mulino.