Tras fuego en Río Abajo los bomberos aclaran que no custodian estructuras

El Cuerpo de Panamá salió al paso de los cuestionamientos tras el incendio estructural registrado en Río Abajo La entidad dejó claro que su prioridad en cada emergencia es la protección de la vida humana y el control del fuego para evitar que se extienda a otras viviendas.

Durante la atención del siniestro, las unidades se enfocaron en las labores de extinción, evaluación de riesgos y maniobras de búsqueda y rescate. Explicaron que en este tipo de escenarios el fuego puede propagarse rápidamente, por lo que las acciones operativas se centran en contener las llamas y reducir peligros inmediatos.

La institución aclaró que no le corresponde la custodia de estructuras una vez terminadas las labores de emergencia. Indicaron que esa responsabilidad recae en otras entidades, de acuerdo con los protocolos vigentes.

También advirtieron sobre el riesgo de reactivación de focos de incendio si el área no se mantiene controlada. Señalaron que el ingreso de personas ajenas a sitios afectados puede provocar nuevos incidentes y poner en peligro vidas.

Sobre los daños materiales, precisaron que estos pueden ocurrir como parte de las acciones necesarias para controlar el fuego. Reiteraron que ninguna propiedad está por encima de la vida humana durante una emergencia.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a respetar los perímetros de seguridad tras un incendio y a colaborar con las autoridades para evitar situaciones de riesgo.