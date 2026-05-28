Traspasan al MEF más de 200 autos comisados desde los años 90 para chatarreo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió un lote masivo de vehículos decomisados que formaban parte de expedientes del antiguo Sistema Inquisitivo-Mixto. Los automóviles, entregados por el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), serán sometidos a un proceso administrativo de chatarreo.

Cada uno de los automóviles entregados formó parte de investigaciones y procesos judiciales iniciados en las décadas de 1990, 2000 y 2010. Tras años en depósito, las unidades finalmente cuentan con una orden de comiso en firme dictada por un juez a favor del Estado panameño.

Cuarta fase de entregas interinstitucionales

Esta diligencia forma parte de un plan integral ejecutado por la Procuraduría, en coordinación con otras instituciones. Las claves del operativo incluyen: Flota acumulada: Consiste en la cuarta fase de entrega de un universo de más de 200 vehículos que ya mantenían orden de traspaso legal.

Fiscalización estatal: Todo el proceso de entrega de comisos contó con la supervisión de auditores de la Contraloría General de la República.

Destino final: Debido al deterioro y la condición actual de los automóviles por el paso del tiempo, el procedimiento estipula su fundición y chatarreo a beneficio de la institución receptora.

Custodia y transparencia legal

El Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados de la PGN recordó que su misión principal es actuar como garante de que todos los bienes decomisados cumplan estrictamente con las disposiciones y órdenes judiciales.

Asimismo, las autoridades explicaron que de acuerdo con los lineamientos del Sistema Penal Acusatorio (SPA), estas diligencias masivas se adecúan a los procesos de recepción, administración y salida de indicios dentro de la cadena de custodia, garantizando la autenticidad de los elementos conforme a la Constitución y la Ley.