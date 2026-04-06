Vacunas contra la influenza estarán disponibles a partir de este miércoles

El primer lote con 384 mil dosis de vacunas contra la influenza estará disponible a partir de este miércoles 8 de abril en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los hospitales privados, donde se iniciará la vacunación a nivel nacional.

El Minsa informó que para el año 2026, Panamá ha adquirido un total de un millón doscientas mil dosis de la vacuna contra la influenza. En los próximos días llegarán los tres lotes restantes, que completarán la compra realizada por el país para inmunizar a la población.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que desde el Jueves Santo se inició la distribución de las vacunas en áreas de difícil acceso como Darién, Kuna Yala, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Colón, Panamá Norte, Panamá Este y Panamá Oeste.

Hewitt indicó que “hoy se distribuyen las vacunas en las regiones de Herrera, Los Santos, Coclé, el área metropolitana y San Miguelito. Este martes se estarán distribuyendo en todos los hospitales nacionales, públicos y privados, clínicas del Minsa y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud”.

El último informe emitido por el Departamento de Epidemiología del Minsa registra 31 defunciones por influenza, donde la mayoría de los fallecidos no contaban con la vacuna.

La entidad instó a vacunarse cada año contra la influenza, ya que este virus cambia constantemente, lo que hace necesario actualizar las vacunas anualmente para brindar una mejor protección a la población.

De igual manera, reiteró que los grupos prioritarios de vacunación son: adultos mayores de 60 años, embarazadas, niños menores de 5 años (con especial atención a los menores de 1 año), pacientes con enfermedades crónicas, personas con sistemas inmunocomprometidos o con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas o anemia falciforme; así como funcionarios y estudiantes de ciencias de la salud, y trabajadores esenciales y de alto riesgo.