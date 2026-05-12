Venta de chances clandestinos causa preocupación entre vendedores de billetes de la Lotería Nacional

La proliferación de loterías clandestinas en Panamá ha generado preocupación entre los vendedores autorizados de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Fernando González, dirigente de los vendedores de chances y billetes, explicó que hoy en día es común encontrar juegos clandestinos operando diariamente, con publicidad a través de redes sociales e incluso en comercios cercanos a agencias oficiales. “Vemos cómo estamos detrás de un tablero de lotería sin poder realizar la venta”, aseguró.

Los vendedores atribuyen gran parte del problema a la facilidad con la que estas loterías ilegales se han instalado, desde pequeños comercios hasta estructuras más grandes, algunas incluso vinculadas a instituciones públicas.

La devolución de boletos no vendidos es otro indicio del impacto que ha tenido la venta ilegal. En 2025, la Lotería Nacional devolvió alrededor de 250 millones de balboas en billetes sin vender, una cifra que se mantiene alta en los primeros meses de 2026, según González. “Estamos devolviendo la mitad de los billetes en la agencia principal de la ciudad de Panamá”, explicó.

González señaló que el sector también enfrenta dificultades internas, como la falta de modernización en la atención al público y problemas en el proceso de pago y cobro de premios, que hacen que algunos clientes busquen alternativas fuera del sistema oficial.

El dirigente destacó que es necesario un esfuerzo conjunto entre billeteros y autoridades de la lotería para frenar la venta ilegal. Sugirió que una ley más estricta y sanciones ejemplares podrían ayudar a enfrentar el problema de raíz y recuperar la confianza de los usuarios.

A pesar de los retos, González resaltó que los billeteros siguen comprometidos con la legalidad y la promoción de la lotería oficial. “Nosotros apostamos a que la ley que se castigue de manera ejemplar mediante multas, sanciones o cancelación de operaciones pueda enfrentar esta situación”, afirmó.

El dirigente también hizo un llamado a sus colegas para mejorar el servicio y mantener al cliente dentro del sistema oficial. Subrayó la importancia de la capacitación, la atención rápida y la transparencia en la venta de billetes y chances.

Aunque la problemática persiste, los vendedores confían en que con coordinación y medidas adecuadas se podrá reducir la venta clandestina y garantizar la estabilidad de la actividad legal.

La situación refleja la necesidad de fortalecer la vigilancia y modernizar los procesos en este sector.

