Tu hijo se frustra y corres a solucionarlo. Olvida la tarea y tú la haces. Tiene un conflicto con un amigo e intervienes de inmediato. Estas acciones pueden parecer amor o protección, pero se está impidiendo que aprendan a resolver problemas por sí mismos.

Cuando las intervenciones de los padres se convierten en un patrón se limita la autonomía, el criterio y la capacidad para enfrentar a la vida.

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Victoria Rosano, educadora en liderazgo y empresaria, comentó que la autonomía no aparece mágicamente cuando los hijos cumplen 18 años, se construye desde pequeños a través de responsabilidades, límites, consecuencias y tolerar la incomodidad que implica aprender.

También existe una conexión que muchas veces se pasa por alto, antes de aprender a resolver un problema, el niño necesita aprender a manejar lo que siente frente a esa situación, según Rosano (@victoriarosano.oficial).

Si el niño no tolera la frustración, el enojo o el miedo, el mensaje implícito es "no eres capaz de manejar esto solo", por lo tanto, la inteligencia emocional es clave.

No se deben evitar las emociones difíciles, sino enseñar a reconocerlas, expresarlas, regularlas y actuar a pesar de ellas, lo que le permitirá al niño enfrentar los desafíos con empatía, seguridad y autonomía.

Rosano mencionó que el rol de los padres es dar herramientas para atravesar los obstáculos, no eliminarlos. Asimismo, deben tolerar la incomodidad de ver a sus hijos equivocarse o fracasar porque esas experiencias construyen carácter.

"Porque el verdadero éxito de la crianza no es que nuestros hijos nos necesiten para resolverlo todo. Es que llegue el día en que puedan hacerlo por sí mismos", finalizó Rosano.