Barceló dijo que 'La Mansión del Chiri' es una 'porquería'

El creador de contenido Juan Pablo Barceló tuvo un momento de sinceridad y arremetió contra la producción del reality "La Mansión del Chiri", la cual calificó como una "porquería".

"Es una porquería... Desordenado, improvisado, con mala iluminación. ¡Ey! Una porquería", mencionó Barceló, que además, aseguró que es muy probable que los patrocinadores deben estar arrepentidos de apoyar el reality de Christofer “El Chiri” Phillips.

Afirmó también que a “El Chiri” se le subieron los humos y que él no necesita las menciones de un reality "feito y que da pena". Asimismo, cuestionó la forma en la que Phillips trató al Man del Yappy.

Las declaraciones del ganador de la primera temporada del "Parking de Yen Video" se producen luego de que el Man del Yappy le consultara a Phillips qué posibilidades había de una pelea con Barceló en la mansión, una idea que inmediatamente fue descartada.

Phillips regañó al Man del Yappy y amenazó con echarlo de la mansión si se volvía a repetir porque la producción no está invirtiendo para que otros sean beneficiados con publicidad gratis.

Instó al competidor a preocuparse por sacar sus puntos y demostrar que es valioso en lugar de hacer taquilla nacional.

Barceló considera que Phillips está viviendo en un mundo de fantasía y que es un pintado que nadie conoce pese a que tiene 50 años haciendo video. Asimismo, le advirtió que no hiciera comparaciones con el reality de Yen Video porque va a pasar pena.

Los internautas tampoco se quedaron callados y en el post de Barceló varios opinaron: "Qué locura. Ese reality no vale ni 10 centavos", "Yo, el Man del Yappy voy pa' lante... Ese Chiri es liso y es como dice Barceló ese man nadie lo conoce", "¿Programitas al azar? Esa 'Mansión del Chiri' no sube ni un policía muerto" y "Ese programa del Chiri está horrible".