¿Cuántas veces al año se celebra el Día del Hombre?

Hoy, 19 de marzo, se celebra en varios países el Día del Hombre, una fecha arraigada en la tradición católica. Esta conmemoración coincide con el Día de San José, padre terrenal de Jesús y símbolo de paternidad responsable.

El origen de esta celebración se remonta al calendario litúrgico católico. Desde el siglo XVI, la Iglesia honra a San José cada 19 de marzo, destacando su rol como protector humilde y trabajador dedicado.

San José representa valores masculinos positivos: la fortaleza silenciosa, el compromiso familiar y el esfuerzo cotidiano. Por eso, en regiones de fuerte influencia católica, esta fecha se asocia naturalmente al reconocimiento del hombre en su dimensión familiar y social.

Países como Colombia, Bolivia, Honduras y México adoptan el 19 de marzo para festejar al hombre. En estas naciones, la tradición religiosa prevalece sobre otras fechas internacionales.

La celebración del 19 de marzo tiene un carácter más local y cultural. Se enfoca en resaltar la paternidad, la responsabilidad y los aportes del hombre en el hogar y la comunidad.

A diferencia del Día Internacional del Hombre (19 de noviembre), esta fecha no busca un enfoque global ni temas como la salud masculina o la igualdad de género. Su esencia es más espiritual y familiar.

En muchos lugares, el día se vive con felicitaciones familiares, reuniones y reflexiones sobre el rol del hombre. No suele incluir grandes eventos oficiales, pero sí mensajes emotivos y gestos de cariño.

San José, carpintero de Nazaret, es visto como modelo de masculinidad equilibrada. Su figura inspira a valorar la humildad, la obediencia y el amor protector en los hombres de hoy.

Aunque genera confusión por la existencia de otra fecha en noviembre, el 19 de marzo mantiene vigencia en América Latina. Refleja cómo las tradiciones religiosas moldean las efemérides locales.