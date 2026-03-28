Edwin Cedeño es homenajeado en el marco del Día Mundial del Teatro

El Ministerio de Cultura y la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá, (ASDAP), realizó un emotivo reconocimiento al teatrista panameño Edwin Cedeño en el Auditorio Áurea Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes, en el marco del Día Mundial del Teatro.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, destacó su trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo de las artes escénicas en el país, resaltando su compromiso, disciplina y pasión por un arte que “requiere público, colaboración y entrega, siendo el espacio donde todo es posible”.

Próximo a cumplir 50 años de vida artística, Cedeño ha dirigido más de 225 proyectos escénicos, consolidándose como un referente del teatro panameño.

Visiblemente emocionado, Edwin Cedeño agradeció al Ministerio de Cultura, a ASDAP, así como a amigos, colegas y estudiantes que lo acompañaron en este significativo momento.

En la actividad teatristas y allegados coincidieron en reconocer que su trabajo ha dignificado el teatro y fortalecido la identidad cultural del país.

Durante la actividad, también se anunciaron las nueve propuestas seleccionadas para el Festival Experimental de Teatro de Monólogos y Bipersonales (FEXT) 2026, una iniciativa que busca incentivar la formación, investigación, participación y presentación de obras teatrales, así como fortalecer el talento local.

Las obras seleccionadas son: Viejo Mar (Jaime Newball), Mujer Derecho (William Castro), Insomnio Asistido (Jessica Vásquez), Zaratustra (Ariadne Betancourt), Memoria Prohibida (Omar Herrera), El Banquete de los Desaciertos (Roy Williams), Entre Vacíos y Telarañas (Mariela Aragón Chiari), ¿En qué lío me metí? (Jeidis Soto) y Hablemos de lo que no hemos vivido (Sandy Correa).

Los jurados fueron tres especialistas del teatro panameño escogidos por la organización del festival Alondra Badan, Yareli Cartin Horta y Carlos Algecira.

El festival se desarrollará del 18 al 31 de mayo en varias localidades de la ciudad de Panamá y contará con talleres, conversatorios y actividades formativas.

La programación también incluyó la presentación del monólogo “El de Betty” en el Teatro Áurea Baby Torrijos, donde el artista internacional Julio César Herrera conquistó al público con una propuesta cargada de humor, logrando aplausos y risas entre los asistentes.

La jornada contó además con la participación de la actriz internacional Aida Bossa como presentadora, quien junto a Herrera ofreció durante la semana una masterclass, capacitaciones con el propósito de promover el teatro en panamá.

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Las funciones fueron abiertas al público, brindando herramientas, conocimientos y consejos a quienes desean incursionar en el mundo de las artes escénicas.

Durante el acto, la Secretaria General, Ivis Moreno y directivos de distintas áreas del Ministerio de Cultura también se sumaron a la celebración, destacando el legado del homenajeado y compromiso con la formación de nuevas generaciones.