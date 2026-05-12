Los últimos meses, entre finales de 2025 e inicios de 2026, la tipiquera Doralis Mela sufrió varios “sustos” por el estado de salud de su papá, pero afortunadamente ya está mejor y en casa.

En enero, el padre de Mela estuvo hospitalizado, lo que tenía preocupada y pese a que no se quería despegar de él tenía que hacerlo porque tenía que cubrir los gastos de los servicios médicos.

“La Tepesita”, como se le conoce a la expresentadora de televisión, no ha entrado en detalles sobre la dolencia que tiene su progenitor, sin embargo, ha mantenido a sus seguidores actualizados sobre su estado de salud.

Los “sustos”, como dice ella, ya pasaron y recientemente su papá cumplió 70 años, con “achaques y cosas de viejo”, según él, aunque bien.

“(…) Gracias a Dios estamos tranquilos”, dijo a Panamá América.