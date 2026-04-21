¡Otra vez! Panamá no figura entre los países que Karol G visitará en su nueva gira mundial, con motivo a su más reciente álbum, llamado "Tropicoqueta".

"Viajando por el mundo Tropitour" iniciará el 24 de julio, en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará un año después en el estadio San Siro de Milán, en Italia.

El tour tendrá paradas en 20 países, incluyendo su natal Colombia, España, Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

La primera parte de la gira tendrá lugar en Norteamérica, donde del 24 de julio al 15 de octubre, la colombiana se presentará en ciudades como Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Luego el tour continuará en Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y San Juan, entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

Posteriormente, según señaló su equipo en un comunicado, "La Bichota" "hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial".

En el tramo europeo visitará Barcelona, Sevilla, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán.

Sin embargo, la artista señaló que habrá nuevas fechas en otras ciudades, que serán anunciadas pronto.

Cabe mencionar que en la última gira, "Mañana será bonito world tour", con la que realizó 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre 2023 y 2024, tampoco se incluyó Panamá.