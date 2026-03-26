Más de 40 emprendedoras de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste participaron el programa “Mujeres Digitales 360”, que realizó la Embajada de Israel en Panamá y el Canal de Empresarias de Ciudad del Saber.

Este programa de formación estuvo dirigido a mujeres emprendedoras con el objetivo de potenciar sus negocios mediante herramientas digitales, marketing y tecnología con inteligencia artificial, brindando conocimientos prácticos para adaptarse a los desafíos del entorno digital actual.

La apertura institucional contó con la participación de Carla Donalicio, Gerente de Proyectos de Innovación en FCDS y Roberto Pineda, presidente del Club Shalom Panamá, quienes destacaron la importancia de la innovación, la colaboración y el empoderamiento femenino en el desarrollo económico del país.

Durante las jornadas, las participantes recibieron capacitación de exbecarias de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel para el Desarrollo (MASHAV), Marisol Linero, Myrja Ceballos y Vikely Núñez, quienes abordando temas claves a través de talleres prácticos: Emprendimiento Innovador: Diagnóstico digital del negocio; Marketing: Propuesta de valor y estrategia de contenido; y Comercio electrónico: Plataformas de venta y publicidad digital.

Entre los principales consejos brindados a las emprendedoras destacaron: La importancia de construir una propuesta de valor clara y diferenciada; Apostar por la presencia digital constante y estratégica; utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para optimizar procesos y mantener una mentalidad de aprendizaje continuo y adaptación.

En el acto de clausura, la vice embajadora de Israel en Panamá, Anya Yonatan Leus, resaltó que la digitalización abre nuevas oportunidades para que los emprendimientos trasciendan fronteras, permitiendo que productos y servicios desarrollados en Panamá se integren a un entorno global dinámico y lleno de posibilidades.

Por otro lado, la viceministra de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Astrid Abrego, felicitó a las emprendedoras por su valentía y por decidir continuar capacitándose. Asimismo, manifestó que desde el Gobierno Nacional se están impulsando varias iniciativas para fortalecer el ecosistema emprendedor, promover la digitalización de las empresas, facilitar el comercio electrónico e impulsar la innovación apostando por el desarrollo del talento en áreas claves como la tecnología y la IA, y en ese proceso las mujeres son protagonista del crecimiento económico del país.

Como parte de las oportunidades generadas, Aaron Mackay, Director de Proyectos de la Dirección de Mercados de la Alcaldía de Panamá, anunció que las participantes podrán formar parte de una feria gastronómica en el Mercado San Felipe Nery, donde tendrán un espacio para exhibir y comercializar sus productos, facilitándoles visibilidad, acceso a clientes y nuevas oportunidades de crecimiento.

El programa concluyó con la elaboración de planes de acción personalizados, permitiendo a cada emprendedora aplicar de forma inmediata los conocimientos adquiridos en sus negocios.

“Mujeres Digitales 360” reafirma el compromiso de las organizaciones aliadas con el empoderamiento económico de las mujeres y el impulso de ecosistemas de innovación inclusivos en Panamá.