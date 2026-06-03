Plaza Francia y Muralla Punta Chiriquí, en proceso de restauración

El Ministerio de Cultura dio inicio a la remodelación, construcción y conservación del proyecto de restauración y puesta en valor de la de Plaza Francia y la Muralla Colonial de la Punta Chiriquí, en Casco Antiguo, espacios emblemáticos que forman parte del Conjunto Monumental Histórico reconocido por la UNESCO.

En el transcurso de la madrugada del miércoles se ejecutó el operativo logístico que permitió trasladar maquinaria, equipos y contenedores hacia el área, con el objetivo de instalar el campamento de obra y dar inicio a las labores especializadas de conservación patrimonial.

Durante la coordinación de estas acciones estuvo a cargo la Oficina del Casco Antiguo, en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa contratista Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA), garantizando un proceso ordenado y seguro para residentes y comerciantes.

Por otra parte, el proyecto contempla intervenciones arquitectónicas, estructurales y urbanas en la Plaza de Francia, sus áreas verdes, el hemiciclo, la muralla colonial y sectores del Paseo Esteban Huertas, respetando los criterios internacionales de conservación aplicables a sitios históricos declarados Patrimonio Mundial.

Entre las labores previstas se incluyen la restauración de pavimentos y revestimientos, recuperación de elementos ornamentales, adecuaciones paisajísticas, fortalecimiento estructural y mejoras en la circulación peatonal, con el propósito de preservar y realzar el valor cultural y turístico de este espacio público.

De igual manera, la Muralla Colonial de la Punta Chiriquí, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, constituye uno de los vestigios más importantes del sistema defensivo colonial de la antigua ciudad de Panamá y es pieza clave del valor universal excepcional reconocido por la UNESCO.

Por tal motivo, estas obras forman parte de una estrategia nacional de conservación patrimonial que busca consolidar las restauraciones, para dar una visión integral de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico nacional, además de impulsar el turismo sostenible en el Casco Antiguo, subrayó el Ministerio de Cultura.



