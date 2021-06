Rebel Wilson, su viaje de bienestar

A sus 41 años, Melanie Elizabeth Bownds, conocida como Rebel Wilson, hizo alarde este fin de semana de su impresionante cambio físico.

Versión impresa

Wilson lucía un vestido de baño de una pieza en color negro de Lisa Marie Fernández con una cremallera en el escote y que se ajustaba a su cintura y recortadas caderas.

Poco a poco la protagonista de "Pitch Perfect" ha ido compartiendo con sus seguidores los cambios que ha logrado en su físico, lo cual inició en enero del año pasado y bautizó como el "año de la salud".

La actriz se trazó el objetivo de adoptar hábitos más saludables y en noviembre de 2020, alcanzó su peso ideal, 165 libras. A pesar de ello, dijo sentirse triste por no haberlo hecho antes.

"Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia", expresó a InStyle.

Los cambios que ha logrado hacer la han motivado para transmitirle a quienes luchan con los problemas de peso que hacer cambios es posible, sin importar la edad.

"Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejorarán su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga", comentó a la publicación.

Wilson luchó por muchos años con su sobrepeso y reconoció que la forma de lidiar con sus emociones y el estrés que conllevó convertirse en una celebridad fue "comiendo donas".

VEA TAMBIÉN: Yuri Tolochko se separa de su muñeca sexual e inicia una relación con otra

Una aparición para el programa "The Drew Barrymore Show" confesó que "viajaba por todo el mundo, viajaba en jet set por todas partes y comía una tonelada de azúcar. Creo que lo que sufrí principalmente fue comer debido a mis emociones y lidiar con el estrés de convertirme en famosa de talla internacional".

Wilson no ha estado sola en este viaje de bienestar, el entrenador personal Jono Castano, ha estado con ella en el proceso.

Cambios

Rebel Wilson ha aclarado que su propósito nunca ha sido estar delgada, simplemente deseaba adoptar un estilo de vida más saludable, desde entonces ha perdido 30 kilogramos.

Según una publicación de "Hello!" Wilson sufrió de sobrepeso por el bien de su carrera, lo cual afectó su salud mental y física.

VEA TAMBIÉN: Mariván recibe fuertes críticas por participar en celebración del Plaza Amador

"No es como si quisiera perder peso y llegar a un cierto número. Es más que eso, se trata de lidiar mentalmente con por qué comía en exceso y tenía un trabajo en el que me pagaban mucho dinero para ser más grande, a veces lo que puede estropear un poco la cabeza", manifestó a The Sun.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!