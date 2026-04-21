Se cancela el concierto de Grupo Frontera en Panamá

El concierto de Grupo Frontera, previsto para el 23 de abril, en Plaza Amador, se canceló por problemas logísticos y de producción fuera del control de la banda de música regional mexicana.

Se informó, en un comunicado, que el concierto como parte de la gira "Triste Pero Bien C*abrón" no se podrá hacer como se tenía previsto, situación que las productoras locales lamentaron.

Asimismo, adelantaron que en los próximos días se hará pública la información sobre el reembolso de las entradas.

La información se comunicará por las redes oficiales de Panatickets y Ticketplus.

'Triste Pero Bien C*abrón'

Grupo Frontera inició su recorrido por Latinoamérica a principios de año, con presentaciones en México, Colombia y otras ciudades de Centroamérica.

Esta gira promociona su más reciente material y representa uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha.

Aunque algunas fechas en la región, como el concierto en Panamá el 23 de abril, se cancelaron por problemas logísticos y de producción, el tour continúa adelante.

Actualmente, el grupo tiene varias presentaciones confirmadas en Centroamérica durante finales de abril y mayo, y ya se prepara para la extensa etapa por Estados Unidos.

La gira por EE.UU. comenzará el 16 de julio en Edinburg, Texas, y recorrerá más de 25 ciudades, incluyendo San Antonio, Houston, Dallas, Los Ángeles y culminará el 12 de septiembre en Orlando, Florida. Se trata de la etapa más grande de la banda en arenas estadounidenses.