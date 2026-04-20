Sentencian a 9 años de cárcel al cuidador que hurtó 30 reses en finca de Ulpiano Vergara

Un hombre, de 45 años, que se desempeñaba como ordeñador y cuidador en una propiedad del músico Ulpiano Vergara, fue sentenciado a 9 años de prisión por hurto pecuario agravado.

La Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional de Los Santos concretó la condena mediante la validación de un acuerdo de pena, que fue admitida por los magistrados tras la aceptación de responsabilidad del imputado.

Además, de la pena principal, la condena incluye la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término de 60 meses.

Los hechos por los cuales se dictaron sentencia guardan relación con el hurto de 30 reses de las razas Pardo Suizo y Holstein, cada una valorada en $800, en la finca La Cantera, en San José, Las Tablas, cuya propiedad pertenece a Vergara, el año pasado.

En su condición de ordeñador y cuidador de los animales, esta persona se aprovechó y se apoderó de las reses, las cuales comercializó con un tercero, quien trasladó 29 de los animales a subasta entre septiembre y noviembre de 2024.

Esta actividad ilícita generó un perjuicio económico directo a la víctima de aproximadamente $24,000.