Hallazgo inédito: investigadores de la UP identifican mantis religiosa amarilla

Una especie de mantis religiosas (Hymenopus coronatus) de color amarillo, de la cual no se tenía registro en Panamá, fue identificada en Santa Fe, provincia de Veraguas, como parte de un estudio científico sobre biodiversidad.

El insecto destaca por presentar patrones de colores muy diferentes llamados polimorfismo genético. Hasta ahora, en el país solo se tenía conocimiento de ejemplares de color verde, por lo que no se descarta que esta especie también esté distribuida en el Parque de Copé y el Parque Altos de Campana.

El descubrimiento forma parte del proyecto “Monitoreo de la Biodiversidad”, que llevan a cabo la Universidad de Panamá (UP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el cual comprende insectos y arácnidos en cinco áreas protegidas en el país.

El doctor Alonso Santos Murgas, encargado del Laboratorio de Artrópodos Venenosos del Museo de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología (Facinet), explicó que el primer monitoreo se realizó el año pasado en temporada lluviosa, entre los meses de junio y julio.

Este año 2026, el monitoreo se efectuó en época seca en las áreas como el Parque Nacional General de Divisiones Omar Torrijos Herrera, Parque del Copé, provincia de Coclé; Parque Nacional Santa Fe, provincia de Veraguas, y el Parque Altos de Campana, distrito de Chame. Además del Parque Volcán Barú, provincia de Chiriquí, y el Parque Internacional La Amistad.

El estudio ha logrado identificar en estas áreas una interesante colección de insectos y arácnidos, entre ellos la araña Argiope trifasciata (conocida como araña de jardín bandeada, araña tigre o araña tejedora de orbes rayada), cuya distribución se encuentra identificada en partes bajas y en la parte alta del Volcán Barú.

Murgas agregó que se ha observado el desplazamiento de mariposas a áreas más conservadas del país, áreas menos perturbadas, con menos presión de químicos de plaguicidas y herbicidas.

El investigador adelantó que en algunos grupos biológicos de anfibios y reptiles se han encontrado especies nuevas que pronto se darán a conocer. Además, se han encontrado especies de avispas y abejas en estas regiones, pero se están haciendo estudios para dar con certeza si son nuevas especies.

Como parte del proyecto, MiAmbiente ha destinado fondos para que agrupaciones, agricultores o ONGs desarrollen proyectos como invernaderos, cultivos de café o cualquier otro rubro localmente y ayuden a monitorear algunas áreas privadas y puedan tener un mapa amplio de la biodiversidad que existe en estas áreas. De igual manera, esos fondos servirán para publicar artículos e investigaciones en revistas indexadas de alto impacto.

Una vez terminado el proyecto, toda esa información pasará a una base de datos a cargo de MiAmbiente, pero cada investigador está obligado a desarrollar una investigación al respecto. Esa base de datos servirá para que estudiantes de la Facinet utilicen esa información para culminar sus estudios de pregrado y posgrado.

En este proyecto también participan la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), el Hospital Conmemorativo Gorgas (HCG), el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).